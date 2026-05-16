サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、モンテディオ山形はきょう、アウェーで栃木シティと対戦し、0対3で敗れました。 モンテディオ山形はリーグ戦７位、栃木シティは8位。モンテディオ山形は前回の対戦で栃木シティに敗れています。試合は後半、栃木シティが16分と32分、46分にシュートを決めますが、モンテディオ山形は得点出来ず、0対3で敗れました。モンテディオ山形は3連敗です。 モンテデ