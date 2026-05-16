理想的なスイングが出来ずに、強い当たりを飛ばせずにいる大谷(C)Getty Images「打者・大谷」の苦闘が続いている。現地時間5月15日に敵地で行われたエンゼルス戦に大谷翔平（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発出場。4打数1安打に終わった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る5月に入ってから打率.150、1本塁打、出塁率.261、長打率.250、OPS.511と低調な結果に終始している大谷。前年比で