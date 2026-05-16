運悪く「ゲリラ雷雨」にあってしまった。傘を持っておらず、雨宿り。【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味しばらく待っていたら、ひとりの女性の登場で予想外の展開に。京都府の30代女性（投稿時）、Tさんの体験談。＜Tさんからのおたより＞2歳の娘と、自転車で20分ほどの距離にある鴨川横の広場に遊びに出かけていたときのことです。出るときは