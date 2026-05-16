お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が15日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。5歳と3歳の愛娘について語った。この日のゲストは今年1月に長男が誕生したことを電撃発表したケンドーコバヤシ。ケンコバは2児の父である有田に「お子さんが、お子さんもコミュニティの中で“有田の子”って言われないためにどうしてます？」と質問。「これ結構怖いじゃないですか。俺も“ケンコバ