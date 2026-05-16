3月28日に解散ライブを行った#ババババンビの元メンバー・岸みゆの2nd写真集が、7月16日に発売されることが決定した。撮影のロケ地はインドネシア・バリ島。岸にとって海外での写真集撮影は今回が初となる。【写真】過去最大級の露出に挑戦した岸みゆ撮影は4月末に行われ、滞在中には自身のSNSで生配信を実施。2nd写真集の撮影でバリ島を訪れていることを報告すると、ファンの間では早くも大きな話題となっていた。今回、つい