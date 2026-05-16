“子どもたちに「母の味」を残したい”【写真】「泣くことに飽きた」と、笑うまさこさん帯にこう記されたエッセイ＆レシピ集『もしもキッチンに立てたなら』（徳間書店）が話題を呼んでいる。副題は『難病ALSのママが綴るいのちのレシピ』。著者は福岡でオーガニック喫茶店「Sounds Food Sounds Good」を営む1男1女の母、はらだまさこさんだ。2023年にALS（筋萎縮性側索硬化症）の診断を受け、失意の中、子どもたちに自分の味と