◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（16日、バンテリンドーム）ここまで自身3連勝をあげるなど、好投が続いている中日・大野雄大投手。この日も7回無失点の好投を披露しました。初回は三者凡退の立ち上がり。援護すべく打線もすぐさま奮起し、初回に2点を先取します。これを受けた大野投手はオスナ選手から空振り三振を奪うなど、2回にも三者凡退の好投。3回には2アウトからヒットを浴びるも、後続をしっかりと抑え好投を継続し