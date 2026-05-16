タレントの中川翔子（４１）が１６日、都内で行われた「明光みらい公式アンバサダー就任記念イベント」に出席した。株式会社明光みらいは、不登校生徒の増加を受けて、学びの多様化に対応する新たな教育インフラの構築を目的に設立された。アンバサダーに就任した中川は「私自身も不登校の経験がありました」と切り出すと「学校に行けなくなって、この先どうなってしまうんだろうと不安になったり、孤独に押しつぶされそうに