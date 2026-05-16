厚生労働省の統計によると、日本人の死因第1位はがん、第2位は心疾患。糖尿病の研究をする山田悟さんは「日本のみならず世界で心不全患者が増えているのは、高齢化や肥満だけではなく、糖質の摂取の仕方にも原因があるのではないか」という――。※本稿は、山田悟『糖質老化』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■食後血糖値が続く「糖質疲労」ランチを取った後に眠くなる、食事の後にだるい、頭痛がする、満腹になら