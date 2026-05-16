2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。社会部門の第2位は――。▼第1位｢ナフサ危機｣で食料より備蓄すべきモノがある…専門家が伝授する｢最低限備えておきたい物資ランキング｣▼第2位全財産をはたいて国家資格取得も手取りは13万円…50歳･未婚･氷河期世代の非正規雇用者が病床で安堵したワケ▼第3位｢派遣切り｣の次は｢タイミードタキャン｣…未払い賃金300億円疑惑が浮上する｢