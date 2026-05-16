ポルトガル１部スポルティングの元日本代表ＭＦ守田英正（３１）を巡って、欧州最前線で争奪戦が勃発だ。守田は１５日に発表された北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーから?サプライズ落選?して注目を集める中、その後に自身のインスタグラムでスポルティング退団を表明。「約束をする。緑と白の血が体に流れている。だからポルトガルの他クラブのユニフォームを着ることはない」と海外移籍する方針も明らかにした。移籍先につ