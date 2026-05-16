左ヒジ手術からのリハビリを続けるキケことエンリケ・ヘルナンデス外野手（３４）の妹のローレン・ヘルナンデスさんが注目されている。家族としてキケを支えてきたローレンさんはインスタグラムのフォロワー５６００人を越える人気インフルエンサーであり、日々の生活を定期的に投稿。洗練されたファッションを披露している。先ごろアップされたストーリーにはボーイフレンドの卒業式に付き添い、膝上短めの青いワンピース姿