5月16日、新潟競馬場で行われたG3・新潟大賞典（芝2000m）は、グランディアが混戦から抜け出した。また、一昨年のダービー以来、約2年ぶりの出走となったキタサンブラックの半弟で、武豊騎乗のシュガークンは2番人気に支持されるも15着。レース前半から果敢に先行する姿は見せたが、直線では粘り切れなかった。【新潟大賞典】伏兵グランディアが波乱を演出…武豊シュガークンは最下位