◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日・大野雄大投手が７回２安打無失点の好投で、マウンドを降りた。リーグトップに並ぶ５勝目の権利を持って、７―０で交代。自身３連勝中の左腕は４月１８日の阪神戦（甲子園）の５回から続く連続イニング無失点を２９回に伸ばした。５回まで被安打１で二塁を踏ませなかった。６回に１死一、二塁を迎えたが、増田を右飛。内山を内角のカットボールで空振り