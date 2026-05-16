セイコーゴールデングランプリ陸上（１７日、東京・MUFG国立）の前日記者会見が１６日に同会場で行われた。女子やり投げで２０２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）は、今季から男子やり投げ世界記録保持者のヤン・ゼレスニー氏を新コーチに迎え、南アフリカを拠点に練習中。今大会が今季初戦となるが「まだ新しい体制を初めて２、３か月くらい。どのような試合になるかわからない。でもこうして、すばらしい選手が東京