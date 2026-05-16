◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節浦和―ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）ＦＣ東京のＧＫ金承奎（キム・スンギュ）が、試合中に韓国代表のＷ杯メンバーに選出された。自身４度目のＷ杯となり、チームにとっては５大会連続日本代表に選出されたＤＦ長友佑都に続いて２人目のＷ杯戦士となる。金承奎は２５年６月にサウジアラビアのアルシャバブからＦＣ東京に加入し、昨季は１４試合に出場。百年構想リーグでも正ＧＫ