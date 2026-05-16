◆大相撲夏場所７日目（１６日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が西同２枚目・尊富士（伊勢ケ浜）をはたき込みで破り４勝３敗とした。３連敗後の４連勝。決まり手はすべて友風が最も得意としているはたき込みだ。「タイミングが良かったですね。立ち合いは相手の圧力がすごいので、負けないように、しっかり当たろうと思っていました」。頭と頭で当たった“ゴーン”という音の後にはたき込みが決まった。今場