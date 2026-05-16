これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。男性で育休を取得する人が増え、女性管理職も増え、共働きがスタンダードになりつつあります。婚活の現場にいると、男性も一定以上の年収がある女性を希望している人が増えてきていることを感じます。とはいえ、結婚観は個人差が大きいものです。そこで、マッチングアプリ「Omiai」と共同で、結婚後の働き方に関するユーザーアンケート（※）を行