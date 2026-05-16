◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、Ｇ１・７勝馬のキタサンブラック半弟で２番人気のシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は１５着。好スタートから道中は２番手。直線では一時、先頭にも立ったが、２年ぶりが影響したのか最後は力尽き、まさかの最下位でのゴールとなった。２４年青葉賞以来の重賞２勝目はお預けとなっ