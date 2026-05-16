ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆ドラッグストアで「最大30％還元」のキャンペーン開催中ドラッグストアでは、毎月のようになにかしらキャンペーンが開催されています。そして、今月もお得なキャンペーンが開催されているのでご紹介します。現在、P&Gのキャンペーンが開催中です。先月はツル