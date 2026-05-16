千原兄弟・千原ジュニア、ケンドーコバヤシが１２日に放送された読売テレビ「にけつッ！！」に出演した。ジュニアは愛車で首都高を走行中に車両トラブルが起きた日のことを振り返った。ジュニアは「マネジャーと俺とスタッフ２人。現場から現場に移動するってなって。で、俺の旧車で４人で」と述懐。「首都高の浜崎橋ジャンクションから用賀方面に向かって。もう天気も良くて。なんやったら暑いぐらいで。スムーズに。何も