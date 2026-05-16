「中日−ヤクルト」（１６日、バンテリンドーム）中日の村松開人内野手がサイクル安打に王手をかけた。七回１死二塁の第４打席で左翼フェンス直撃のタイムリー二塁打を放った。「３番・遊撃」で先発した村松は、初回１死一塁は１ストライクから奥川のフォークを捉えて、右中間フェンスの最上部を直撃する適時三塁打を放った。三回無死一塁は奥川の初球１４８キロ直球を完璧に捉えて２号２ラン。打った直後にスタンドインを