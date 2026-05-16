20年6月に脳内出血で緊急手術を受けた俳優の清原翔（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手や人気女優との4ショットを披露した。「ももちゃんとあいみょんとまみこが来てくれたー！」と書き出すと、自身とシンガー・ソングライターのあいみょん、女優の福地桃子、無期限で活動休止中の女性ラップデュオ「chelmico」のMamikoこと、音楽家、シンガーの鈴木真海子との4ショットをアップした。清原は20年6月12日、感