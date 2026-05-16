日テレ東京V―新潟前半、競り合う日テレ東京V・岩清水（右）＝西が丘サッカー女子のSOMPO・WEリーグは16日、味の素フィールド西が丘などで最終節の6試合が行われ、日テレ東京Vは新潟に2―1で競り勝って勝ち点41とした。元日本代表で、今季限りで現役を退く39歳のDF岩清水が後半に勝ち越し点となるPKを決めた。既に4季ぶり2度目の優勝を決めていたINAC神戸は広島に0―1で敗れた。今季の全日程を終え、勝ち点53のINAC神戸に続