「Snow Man」深澤辰哉（34）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。電車に乗るのが6年ぶりぐらいであることを明かした。この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。パーソナリティーの「バナナマン」の設楽統とともに完全貸し切りのラビューに乗って、秩父まで旅した。2人して「テンション上がる」と声を弾ませる中、設楽は「西武秩父