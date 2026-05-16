福島県郡山市の磐越自動車道で北越高（新潟市）の男子ソフトテニス部員が乗るマイクロバスがガードレールに衝突し1人が死亡した事故で、事故が起きるまでの間、同乗していた部長の生徒がLINE（ライン）を通じてバス内の部員に「シートベルトをしろ」「大切な人に連絡をしておけ」と指示する投稿をしていたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。バスは部員20人を乗せ、福島県富岡町に遠征に向かう途中だった。県警は、自