「体操・ＮＨＫ杯」（１６日、東京体育館）世界選手権（１０月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねて女子個人総合２日目が行われ、高校１年生、１５歳の西山実沙（１５）＝なんばク＝が４月の全日本選手権の成績に応じた持ち点との合計１６４・８９７点で首位を守りきり、全日本に続き初優勝を果たした。２８年ロサンゼルス五輪に向けて楽しみな新星が、初の世界選手権代表入りを決めた。２位の岸里奈（戸田ＳＣ）、３位の