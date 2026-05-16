ロシア大統領府はさきほど、プーチン大統領が5月19日から中国を訪問し、習近平国家主席と会談すると発表しました。ロシア大統領府は16日、プーチン大統領が19日から2日間の日程で中国を訪問すると発表しました。習主席との会談では二国間関係の強化や国際情勢などについて協議するとしています。中国ではアメリカのトランプ大統領が習主席と首脳会談を行ったばかりでロシア側は、米中首脳会談の内容について説明を受けるとともに、