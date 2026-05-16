2026年4月19日、新潟県小千谷市で「中越大震災復興記念祭」が開催され、航空自衛隊の「ブルーインパルス」が華麗な展示飛行を披露しました。公式X（@JASDF_PAO）がその様子を動画で公開し、大きな反響を呼んでいます。【動画】「圧倒的非日常」僚機から撮ったブルーインパルスの飛行シーン6機で円を描き、巨大な「さくら」が完成コックピットから見下ろす小千谷市内の街並み、そして地上で空を見上げる観衆の目線など、多角的なア