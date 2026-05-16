愛知県の「名鉄自動車学校 犬山 “メードラ”」の公式インスタグラム（@meisen.driving.school）が、ドライブ中に運転手が意識を失ってしまった場合のエンジンボタンの操作など、万が一の事態に同乗者が命を守るための具体的なアクションを投稿し、注目を集めています。運転免許を持つ人はもちろん、持たない人もあわせて690件を超えるコメントが寄せられています。【動画】運転手が意識を失った時の停車方法助手席にいる人ができ