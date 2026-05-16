610万円の「WRX STIスポーツ シャープ」とは！スバルのモータースポーツ分野を担うスバルテクニカインターナショナル（STI）より、新たなコンプリートカー「WRX STIスポーツ＃（シャープ）」が2026年4月9日に発表され、スポーツカー好きの間で話題となっています。このモデルの背景には、スバルが掲げる「走る愉しさ」をより際立たせたいという想いがあり、スバルは現在、既存の技術や資産を有効に活用しながら、誰もがもっと