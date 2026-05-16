＜Sky RKBレディスクラシック2日目◇16日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。【LIVEフォト】そこ越えるの!?選手が狙った“巨大樹ルート”「66」をマークした桑木志帆が7位タイから首位に浮上。〓野愛姫とともに、トータル10アンダーの首位で最終日を迎える。桑木は2024年「JLPGAツアー選手権リコーカップ」以来となる、2年ぶりのツアー通算4勝目がかかる。〓野は