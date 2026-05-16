お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。芸能界入りする前の職業を明かし、共演者を驚かす場面があった。この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。設楽は「実を言いますと、今日ちょっとスタジオじゃなくて、赤坂のスタジオ飛び出しまして。今、池袋にいます。池袋から西武鉄道のラビューに乗