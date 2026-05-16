MUFGスタジアムで17日に開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」の前日会見が16日に行われ、パリ五輪女子やり投金メダリスト・北口榛花（28、JAL）も出席した。北口は「今シーズンはここが初戦となるので新しい体制を始めて3か月ぐらいになると思うんですが、どのような試合になるかわからない」と口にしながらも「素晴らしい選手がまた東京に戻って来てくれたのは嬉しいので、しっかり戦えればいい」と意気込ん