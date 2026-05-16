天皇皇后両陛下は、「全国植樹祭」などに出席するため愛媛県を訪問されています。天皇皇后両陛下は午前、特別機に乗って羽田空港を出発し、愛媛県の松山空港に到着されました。その後大洲市の施設に到着し、笑顔で挨拶を交わされました。ここには、愛媛県立長浜高校の生徒らが部活動として運営する水族館があり、取り組んでいるカクレクマノミやマダコの研究などについて説明を受けられました。生徒「カクレクマノミは高濃度のマグ