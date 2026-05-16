女優で歌手の菊池桃子（58）が16日、自身のインスタグラムを更新。夫との米国旅行で米大リーグのドジャース戦を観戦したことを報告した。アリゾナ州セドナ、カリフォルニア州サンディエゴなどを訪問したことを伝えていたが、この日は「ロサンゼルスでは野球観戦。米リーグ初めての観戦を思いっきり楽しみました！」とドジャースのユニホームを着たスタジアムでのショットを投稿。ド軍ベンチがよく見える座席からのショットも