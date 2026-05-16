＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】力士が親方に直撃…館内悲鳴の緊急事態力士が背中から土俵下に転落し親方に直撃。館内悲鳴の緊急事態が発生し、視聴者は「救護の人きた」などと騒つく中、その後、親方が見せた“プロ根性”に驚きと感嘆の声が寄せられた。一体何が起きたのかーー。それは三段目七十三枚目・東華山（玉ノ井）と三段目六十九枚目・大雷童（高田川）の取組で起こった。東華山は全体重