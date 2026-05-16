タレント中川翔子（41）が16日、都内で「明光みらい公式アンバサダー就任記念イベント」に登壇した。学習塾の明光義塾が、不登校などの学生に向けてフリースクールを設立。中川は「私自身も不登校の経験があります。いろんな孤独に押しつぶされそうになったこともありましたが、たくさんの夢中になるものを見つける時間だったなと今は思います」と話し、「子供たちの力を信じていますし、とても応援したいという気持ちでいます。好