◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（16日、バンテリンドーム）ヤクルトの先発・奥川恭伸投手が、4回以降に状態を持ち直す様子を見せました。なお7回に再び中日打線につかまり、途中降板となっています。初回には1アウトから四球でランナーを背負い、村松開人選手のフェンス直撃のタイムリー3塁打を浴びた奥川投手。さらに2アウト3塁の場面では石伊雄太選手にもタイムリーを許し、初回から2点を失いました。さらに3回にも先頭へ