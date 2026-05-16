三つ子のアクロバットパフォーマー、佐藤綾人（27＝長男）、颯人（次男）、嘉人（三男）の佐藤三兄弟が16日、都内で、8月5日発売のメジャーデビュー曲「DAISUKI」の初リリースイベントを行った。一卵性の三つ子の佐藤三兄弟。見分け方について綾人は「首にほくろ」、颯人は「左目の下に3つのほくろ」、嘉人は「右目の下に2つのほくろ」と解説した。その上で、颯人は「箱推しでもOKだし、個人推しでもOKです」とした。三つ子ならで