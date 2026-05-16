女子プロレス「マリーゴールド」１６日の後楽園大会でワールド王者の青野未来（３５）が、挑戦者のマディ・モーガン（１８）を下しＶ４に成功した。青野は、１７０センチの長身と、若さを武器に立ち向かうマディと真っ向勝負でぶつかり合う。場外に追いやられると、打点の高いムーンサルトアタックでダメージを与えられた。リングでは青野がバックドロップで反撃し、両者一歩も譲らない。一進一退の攻防が動いたのは１０分過