YouTuberのヒカルさん（34）が2026年5月9日、自身のインスタグラムを更新。交際を明かした加藤神楽さん（21）との2ショットを披露した。加藤さんは、人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の元練習生。「みんなでとろろ鍋食べたぜ」ヒカルさんは「みんなでとろろ鍋食べたぜ」とし、加藤さんと寄り添う2ショットや、顔を寄せ合う様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いTシャツ姿のヒカルさんは