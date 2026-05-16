◆パ・リーグロッテ―オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリン）今季２勝目を懸けて先発したロッテの田中晴也投手は５回５安打無失点で降板。２勝目はお預けとなった。１５０キロ前半の直球にフォーク、カットボール、スライダーを織り交ぜ、ピンチを何度も背負ったがホームは踏ませなかった。１５日には「ゾーン内で勝負して、とにかくテンポよく自分のボールを投げたい」と意気込んでいたが、５回９１球を要し、ペースが良い