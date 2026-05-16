東京大学の学園祭「五月祭」の常任委員会は１６日、公式Ｘを更新し、安全管理上の理由により同日に予定していた全ての企画を中止すると発表した。「ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪した。明日１７日の企画の実施可否や、中止に至った理由などの詳細については、改めて説明するという。この日は東大の政治系サークル「右合の衆」が主催し、参政党の神谷宗幣代表が登壇する「五月祭特別講演会」が予定されていた