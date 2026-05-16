◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手がＤｅＮＡ戦で２番手で登板。１回１８球を投げて１安打無失点で降板した。３―３の６回から先発・ウィットリーのあとを受けて２番手でマウンドへ。この回の先頭・宮崎を１５０キロ直球で一ゴロ。５番・佐野を１５０キロ直球で見逃し三振。６番・蝦名には遊撃内野安打を許したが、７番・京田を変化球で中飛に打ち取ってテンポ良く無失点に抑えた