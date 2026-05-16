◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、１番人気のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は４着。最後は内から伸びてきたが、外を回った３頭には届かなかった。重賞８度目挑戦で悲願のタイトルはまたもお預けとなった。昨年２月に小倉日経賞でオープン初勝利を挙げた後、エプソムＣ、七夕賞、オールカマー、アメリカＪＣ