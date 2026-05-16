◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、７番人気のグランディア（セン７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）が直線抜け出し、重賞初制覇を飾った。西村淳也騎手は京都新聞杯コンジェスタスに続き、２週連続重賞勝利となった。勝ちタイムは１分５８秒９。同馬は今年初戦の中山金杯３着、大阪城Ｓ３着とあと一歩が続いていたが、２４年３