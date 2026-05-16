5月に入って心配なのが五月病。食べ物は薬ではないので症状を治すことはできませんが、なんとなく疲れやすい、やる気が出ないときにおすすめの食べ物がバナナヨーグルトです。そこで、管理栄養士おすすめのレシピをご紹介します。 ▼バナナ×ヨーグルトは黄金の組み合わせ 五月病になると幸せホルモンであるセロトニンが減るといわれています。セロトニンは睡眠ホルモンであるメラトニンの原料でもあるため、セロトニンが減ると