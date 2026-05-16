ニューカッスル所属のイングランド代表ＭＦアンソニー・ゴードン（２５）がドイツ王者のバイエルン移籍へ合意寸前であることが明らかになった。英高級紙「ザ・タイムス」によると、ゴードンは欧州戦出場権を逃したニューカッスルからの離脱を決意。アーセナル、リバプール等のプレミアリーグ強豪からの興味もあったが、バイエルンが一歩先に獲得へ動いていた。個人条件では合意間近だという。同紙によると、移籍金は７５００