◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー広島（16日、甲子園）阪神の先発・村上頌樹投手が、7回無失点の好投を見せています。初回の先頭打者から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとした村上投手。2回にもヒットを許さず、3回からは2イニング連続で2者連続の三振を記録します。4回までパーフェクト投球を続けていたものの、5回には先頭・坂倉将吾選手にこの日初のヒットを許し、ノーヒット記録はストップ。ここからピンチを迎え、1